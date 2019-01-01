النصر يعلن تأجيل الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني

لجنة الانتخابات ستعلن عن موعد آخر للجمعية العمومية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، عن عدم اكتمال نصاب الأعضاء بالجمعية العمومية اليوم الخميس، ليتم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا.

ويتنافس كلًا من صالح الأطرم وصفوان السويكت ونصر النصر، على مقعد رئاسة نادي النصر.

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن لجنة الانتخابات العامة، قررت تأجيل الجمعية العمومية إلى موعد يحدد لاحقًا.

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية ..

رئيس اللجنة العامة للانتخابات يعلن عن تأجيل عقد الجمعية العمومية ..

على ان يعلن الموعد في وقتٍ لاحق — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2019

لائحة الانتخابات تنص على وجوب حضور عدد من الأعضاء بنسبة 50% + عضو واحد، من أجل اكتمال النصاب القانوني، ليتم البدء في العمليات الانتخابية.

وسيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى خلال من 24 ساعة إلى أسبوعين، وبعدها سيعتبر الاجتماع صحيحًا، إذا حضره عددًا من الأعضاء التي تتجاوز القوة التصويتية إلى نسبة 25%.

وكان تركي الدهام المرشح على منصب رئاسة النصر، قد انسحب من سباق الترشح، في وقتٍ سابق.