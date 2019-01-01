النصر يعلن البرنامج الزمني لفتح باب الترشح من جديد

لم يتقدم أحد للترشح لرئاسة العالمي في المرة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء، عن البرنامج الزمني لفتح باب الترشح لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرة ثانية، بعد عدم ترشح أحد في المرة الأولى.

اللجنة الانتخابية بالنادي العاصمي فتحت أبوابها على مدار ثلاثة أيام ماضية قبل أن تغلقها أمس الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، دون استقبال أي ملفات لراغبي الترشح.

ووفقًا للوائح وتحديدًا المادة 77، فإنه يتم فتح باب الترشح من جديد لمدة ثلاثة أيام، وحال عدم ترشح أحد، فإن الهيئة تكلف هي مجلس إدارة من اختيارها.

رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم

وأوضح النصر أن باب الترشح للرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيتم فتحه في 16 من يونيو الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان القائمة الأولية في يوم 19 من الشهر ذاته.

البرنامج يتضمن كذلك يوم 21 من يونيو لاستقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، على أن تُعلن القائمة النهائية في يوم 24، وتفتح اللجنة أبوابها للاقتراع في اليوم التالي ولمدة يوم واحد.

أما الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية فيتم على يوم واحد في 26 من يونيو، على أن يُنظر في الطعون في اليوم التالي ولمدة يومان.

البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #النصر للمرة الثانية pic.twitter.com/9DSLjHZ6Y9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 12, 2019

يذكر أن سعود آل سويلم؛ الرئيس الحالي المكلف للنصر، أعلن عدم ترشحه وتفضيله الاكتفاء بما قدمه للعالمي على مدار الموسم الماضي، حيث أعاده لمنصة التتويج المحلي بحصده لقب الدوري بعد غياب ثلاث سنوات.