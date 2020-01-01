النصر يطلب من الاتحاد ضم فواز القرني

الاتحاد يتمسك باستمرار فواز القرني.

تقدم نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بطلب من إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بالحصول على خدمات الحارس فواز القرني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد تعاقد مع حمد المنصور من صفوف نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد الصلح الذي تم بين الناديين مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة النصر طلبت من الاتحاد الحصول على خدمات فواز القرني لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل غلق باب القيد يوم الأحد المقبل.

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وأكدت الصحيفة على أن إدارة نادي الاتحاد رفضت طلب النصر، حيث تمسكت باستمرار فواز القرني مع الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

فواز القرني يعد واحدًا من أهم عناصر فريق الاتحاد، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق مؤخرًا، في ظل تواجد البرازيلي مارسيلو جروهي، في التشكيلة الأساسية للفريق.

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وشارك فواز القرني مع نادي الاتحاد الموسم الماضي 2019-2020، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلال 12 مباراة فقط.