النصر يضع شرطًا للفصل في مستقبل بيتي مارتينيز

هل يستمر مارتينيز مع النصر؟

تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر خلال الفترة المقبلة، الفصل بشكل نهائي في مستقبل اللاعب الأرجنتيني "بيتي" جونزالو مارتينيز مع الفريق الأصفر خلال الموسم القادم.

بيتي مارتينيز عانى من قطع في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، منذ 21 أبريل الماضي، وذلك خلال مشاركته في مباراة النصر أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر طلبت من مارتينيز لاعب الفريق الأصفر تقريرًا طبيًا جديدًا بشأن ما وصل إليه من برنامج تأهيلي، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

وأضافت الصحيفة أن تأهيل مارتينيز يسير بشكل جيد ومتسارع، حيث من المتوقع أن يتم تقليص فترة العلاج، وذلك تمهيدًا للعودة مجددًا إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة مع النصر في المباريات.

وتنتظر الإدارة التقرير الجديد للبت النهائي في مصير اللاعب بيتي مارتينيز خلال الاتفاق معه بإعادة تسجيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتي ستنطلق يوم 2 يناير 2022.

وهناك خيار آخر تدرسه إدارة النصر، وهو الإبقاء على مارتينيز في الكشوفات، وعدم تسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه، حال تعافيه التام أواخر سبتمبر المقبل.

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الطبيب المعالج لمارتينيز، الإسباني كوجات، أكد على أن اللاعب الأرجنتيني يحتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر من أجل العلاج والتأهيل والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، لحين جاهزيته البدنية.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النصر بتسليم التقرير الطبي إلى المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للعالمي، من أجل تحديد مصير اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.