النصر يستعير عبد الله السالم من الفيحاء لنهاية الموسم

النصر ينجح في الحصول على خدمات عبد الله السالم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي النصر، في التعاقد مع عبد الله السالم، لاعب نادي الفيحاء، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله السالم قام بتوقيع عقود انضمامه لنادي النصر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية شراء العقد.

وحاول فريق نادي الاتحاد الحصول على خدمات عبد الله السالم خلال الفترة الماضية، ولكن نجح النصر في التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

آخر فوز لـ #الزمالك في الكونفدرالية خارج أرضه كان منذ 3 سنوات و 5 أشهر و9 أيام = 1260 يومًا.🙃🙃#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LApNfAyxY4 — جول مصر (@goaleg) February 3, 2019

ويلعب عبد الله السالم في مركز الهجوم، حيث لعب مع النصر 13 مباراة هذه الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

عبد الله السالم صاحب الـ26 عامًا، لعب في صفوف الخليج والاتفاق، حتى انتقل له في يوليو 2017 إلى الفيحاء.