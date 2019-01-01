الانتقالات
الانتقالات

النصر يستعير عبد الله السالم من الفيحاء لنهاية الموسم

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النصر ينجح في الحصول على خدمات عبد الله السالم
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجحت إدارة نادي النصر، في التعاقد مع عبد الله السالم، لاعب نادي الفيحاء، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله السالم قام بتوقيع عقود انضمامه لنادي النصر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية شراء العقد.

وحاول فريق نادي الاتحاد الحصول على خدمات عبد الله السالم خلال الفترة الماضية، ولكن نجح النصر في التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويلعب عبد الله السالم في مركز الهجوم، حيث لعب مع النصر 13 مباراة هذه الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

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عبد الله السالم صاحب الـ26 عامًا، لعب في صفوف الخليج والاتفاق، حتى انتقل له في يوليو 2017 إلى الفيحاء.

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