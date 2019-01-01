النصر يستعد لمواجهة إشتوريل البرتغالي

النصر يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يواجه نادي النصر السعودي نظيره إشتوريل البرتغالي، وديًا اليوم السبت، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى النصر بقيادة روي فيتوريا المدير الفني التحضير جيدًا للموسم الجديد للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة.

ويواجه النصر نظيره إشتوريل في ثالث لقاء ودي للنصر خلال معسكره بالبرتغال، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

وأشارت التقارير أن فيتوريا قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الأخير أمس الجمعة، وكثف من التمارين البدنية والفنية.

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وظهر كلًا من عبدالله آل سالم وأيمن يحيى والبرازيلي جوليانو، برامجهم التأهيلية في تدريبات النصر، للعودة من الإصابة حيث اكتفوا بالجري حول الملعب.

وكان النصر قد توج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع الهلال في الأمتار الأخيرة من البطولة.