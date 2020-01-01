النصر يستبعد بيتروس من قائمته ويضم كيم بدلًا منه

بيتروس أصبح خارج حسابات النصر للموسم الجديد.

قامت إدارة نادي النصر، بقيد الكوري الجنوبي كيم جين سو، الظهير الأيسر بالفريق، في قائمة الفريق التي تم رفعها إلى لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع كيم جين سو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فريق جيونبك الكوري الجنوبي، لتدعيم صفوف الفريق الأصفر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النصر قام بتسجيل 27 لاعبًا في قائمته الأولية، على أن ترفق الـ3 أسماء الباقية خلال الأيام القادمة، وذلك قبل مباراة الفريق المقرر لها الأحد.

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وضمت قائمة الأجانب 7 لاعبين وهم: "الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي مايكون بيريرا، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، والمغربيان نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، والنيجيري أحمد موسى، والكوري الجنوبي كيم جين سو".

وقامت إدارة النصر باستبعاد البرازيلي بيتروس ماتيوس من قائمة الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، لحين الاستغناء عنه سواء بانتقاله لفريق آخر أو توقيع مخالصة مالية معه.

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ويستعد النصر لمواجهة الفتح مساء الأحد، بافتتاح مباريات الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.