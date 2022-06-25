النصر يستأنف ضد وكيل جوليانو وفيتوريا يتجه للمحكمة الرياضية

قضايا النصر لا تنتهي

لا يُغلق الحديث عن إحدى قضايا النصر لدى الجهات الدولية إلا ويبدأ حول شكوى أخرى، وآخر تلك القضايا تتعلق بوكيل لاعبه السابق جوليانو ومدربه الراحل عام 2020 روي فيتوريا.

كان اتحاد كرة القدم السعودي قد تسلم يوم أمس خطابًا من نظيره الدولي يُفيد بوقف النادي العاصمي عن قيد لاعبين جدد بسبب صدور حكم نهائي من المحكمة الدولية الرياضية لصالح مساعد فيتوريا السابق، سيرجيو نونو كارفاليو، بحقه في الحصول على ما يقرب من 800 ألف يورو نظير مستحقاته المتأخرة وفسخ عقده.

الإدارة النصراوية أقرت بالأمر وأكدت أنها ستُسدد المبلغ المطلوب في بداية يوليو المقبل لتفادي أي إيقاف عن تسجيل اللاعبين الجدد، لكن تلك القضية لن تكون الأخيرة أمام إدارة مسلي آل معمر، إذ كشفت صحيفة الرياضية عن تطورات قضيتين جديدتين.

ما هي تطورات قضية النصر مع وكيل جوليانو؟

الصحيفة ذائعة الصيت أوضحت أن النصر استأنف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزامه بدفع 275 ألف يورو للبرازيلي مارسيلو موراتي تُمثل عمولة انتقال موكله جوليانو للفريق صيف 2018.

وقد تضمن القرار دفع فوائد 5% منذ سبتمبر 2019 حتى موعد السداد وتُقدر حاليًا بـ35 ألف يورو بجانب غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري للتأخير في السداد و5 آلاف فرنك رسوم التقاضي.

جوليانو كان قد ارتدى القميص الأصفر بداية موسم 2018-2019 وقد ساهم في فوز النصر بالدوري السعودي لنفس الموسم، إلا أن تأخر حصوله على مستحقاته المالية دفعه لفسخ العقد من جانب واحد في سبتمبر 2020.

ماذا حدث في قضية فيتوريا مع النصر؟

المدرب البرتغالي الذي قاد النصر للقب الدوري الاستثنائي موسم 2018-2019 أقيل من منصبه في ديسمبر 2020 وقد تقدم بشكوى لدى فيفا للحصول على 60 مليون ريال سعودي تقريبًا قيمة الشرط الجزائي في عقده.

غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت لفيتوريا بالحصول على 4 ملايين يورو فقط هي قيمة رواتبه المتأخرة لدى النصر، ولذا، وحسب الرياضية، اتجه المدرب لدى المحكمة الرياضية الدولية حيث تقدم باستئناف للحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد.

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