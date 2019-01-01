النصر يسافر للبرتغال ويستعد للموسم الجديد بأربع وديات

نادي النصر السعودي يسافر للبرتغال من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد في معسكره الخارجي الذي يتخلله أربعة لقاءات ودية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي النصر السعودي عن توجه الفريق الأول لكرة القدم للبرتغال استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي سيقام في مدينة لشبونة.

جاء هذا في بيان أصدره النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد من خلاله أن البعثة قد غادرت للبرتغال صباح اليوم الجمعة.

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تغادر الان بمشيئة الله تعالى بعثة #العالمي من الرياض متوجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة .



الله يحفظكم يا #عالميين 💛 pic.twitter.com/kk8hiZ6iT6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وكان نجوم الفريق الأول قد خاضوا تدريبهم الأخير في العاصمة الرياض مساء الأمس تحت قيادة المدير الفني البرتغال للفريق روي فيتوريا.

وينطلق المعسكر بمجرد وصول البعثة للبرتغال وحتى أول أيام شهر أغسطس المقبل، وستشهد خوض الفريق لأربع مباريات ودية.

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وكان نجوم النصر قد خضعوا للكشوفات الطبية اللازمة قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد يوم الإثنين الماضي في عيادات الشريك الطبي للنادي.

جدير بالذكر أن النصر سيبدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم ٢٢ أغسطس، وهو حاملًا للقب البطولة التي حصل عليها في الموسم المنصرم.