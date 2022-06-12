النصر يرفض والأهلي أكبر المتضررين .. موقف الأندية من إمكانية تأجيل الدوري السعودي

مخاوف بين الأندية السعودية من إمكانية تأجيل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى.

تتجه النية داخل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تأجيل الجولة انطلاق الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر أن تنطلق يوم السبت 18 يونيو.

ومؤخرًا، تم تأجيل آخر جولتين في منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين لتنطلقا يومي 18 و23 يونيو الجاري، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي، التي شهدت خوض المنتخب السعودي لمباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا.

وحسب برنامج "أكشن مع وليد" الذي يبث عبر قناة "mbc action" فإن لجنة المسابقات تخطط لتأجيل الجولة التاسعة والعشرين لمدة خمسة أيام، لكن في حالة واحدة فقط.

وتتمثل هذه الحالة في فوز المنتخب السعودي الأولمبي على فيتنام، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأكد البرنامج أن فوز شباب "الأخضر" يعني تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم 15 يونيو، وهو الموعد الذي يسبق انطلاق الجولة 29 بثلاثة أيام.

السبب الرئيسي أمام الاتجاه إلى التأهيل هو وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب الأولمبي يلعبون ضمن صفوف الفريق الأول في أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ومن أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، فإن الاتحاد السعودي يرغب في استفادة جميع الأندية من لاعبيها الذين يشاركون مع المنتخب الأولمبي في آخر جولتين من الموسم.

ويعد الأهلي أحد أكثر المتضررين من عدم التأجيل، وأرسل خطابًا رسميًا إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يطلب فيه التأجيل.

وإذا أقيمت الجولة في موعدها مع فوز المنتخب الأولمبي، فإن ذلك يعني أن الأهلي سيفتقد خدمات هيثم عسيري، وأيمن يحيى وزياد الجهني، في مباراة الفريق المقررة أمام الرائد يوم 18 يونيو.

في المقابل، فإن النصر يرفض بشكل قاطع تأجيل الجولتين، فيما التزمت أندية الهلال والاتفاق الصمت، أما الشباب فيوافق هو الآخر على التأجيل نظرًا لامتلاكه لاعبين في المنتخب الأولمبي.

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