النصر يرفض طلب جارسيا ويفرض عليه البقاء في الخليج

الإدارة شرحت للمدرب الأسباب المنطقية لرفض طلبه

يستعد النصر لمواجهة العدالة مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والذي سيتوقف بعد الجولة القادمة لإتاحة الفرصة لمنتخب السعودية للاستعداد والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

النصر كان قد هزم أبها في آخر جولات دوري روشن السعودي بثلاثة أهداف دون رد، ويهدف لجمع 6 نقاط أمام العدالة والفيحاء قبل الدخول في فترة التوقف الممتدة لشهرين تقريبًا.

المدرب رودي جارسيا طلب من إدارة النادي إقامة معسكر خارجي للفريق يمتد لـ3 أسابيع خلال فترة التوقف، وقد طالب بإقامة ذلك المعسكر في بلاده فرنسا.

SHAHID SHAHID

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر وافقت على فكرة إقامة المعسكر الخارجي لكنها رفضت المكان المقترح.

وبررت الإدارة رفضها التواجد في فرنسا ببرودة الأجواء هناك خلال تلك الفترة من العام، وطلبت من المدرب الفرنسي إقامة المعسكر في الإمارات حيث يكون الطقس جيدًا وشبيهًا بالأجواء في السعودية.

وأوضحت الرياضية أن إدارة النصر بدأت الحديث مع عدد من متعهدي المعسكرات الخارجية لتأمين إقامة المعسكر في إمارة أبو ظبي، على أن يتخلله 4 مباريات ودية مع فرق إماراتية.

جارسيا من جانبه أبلغ إدارة النادي أنه سيُسلمها برنامجه لفترة التوقف بنهاية الأسبوع الجاري.