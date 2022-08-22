النصر يرفض بادرة الاتحاد .. خطاب رسمي لرفض طلب استعارة نجميه

نادي النصر يرفض بشكل تام التفريط في نجميه بعد طلب نادي الاتحاد بالحصول عليهما.

رفض نادي النصر السعودي طلب نظيره الاتحاد بالحصول على خدمات اثنين من نجوم "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

الاتحاد كان يسعى إلى تحسين العلاقات مع النصر، والتي تضررت بشدة بعد انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى "العميد" خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشهدت العلاقة بين الناديين حالة من التوتر خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ما عُرف إعلاميًا باسم "قضية التسجيلات"، والتي تم إيقاف حمد الله على إثرها لمدة أربعة أشهر.

ما هو عرض الاتحاد؟

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن الاتحاد بادر لتحسين العلاقات مع النصر، وأرسل خطابًا إلى إدارة "العالمي" للحصول على خدمات اثنين من نجوم الفريق.

الصحيفة كشفت أن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى النصر لاستعارة الثنائي الدولي، عبد الله الخيبري وخالد الغنام، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ماذا كان رد النصر؟

ويبدو أن إدارة نادي النصر ترفض التفريط نهائيًا في خدمات الغنام والخيبري خلال الفترة المقبلة.

موقع "كووورة" السعودي أكد أن الفرنسي رودي جارسيا رفض بشكل نهائي التفريط في اللاعبين، لأنهما يشاركان بشكل شبه أساسي مع الفريق.

التقرير أشار إلى إدارة النصر ستقوم بإرسال خطاب إلى نظيرتها في الاتحاد، يتضمن رفض العرض، بسبب حاجة الفريق لجهود الثنائي.

يذكر أن الخيبري يلعب مع النصر منذ منتصف موسم 2019، حيث انتقل إلى "العالمي" من الشباب في صفقة انتقال حر، وجدد عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي.

فيما انتقل خالد الغنام إلى النصر قادمًا من نادي القادسية، في صفقة قياسية في صيف 2020، وأصبح واحدًا من بين أفضل لاعبي الفريق منذ ذلك الوقت.