النصر يرغب في تغيير ملعب الأمير فيصل بن فهد ويستهدف ملعب الهلال

الشكوى من الملعب جاءت خوفًا من تهديده للاعبين بالإصابات

نقل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي لإدارة النادي غضبه من أرضية إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض.

وقالت التقارير أن ارضية الملعب أصبحت غير صالحة لخوض المباريات، واصبح الأمر أزمة تؤرق إدارة العالمي.

الشكوى من الملعب جاءت خوفًا من تهديده للاعبين بالإصابات، وصغر حجم الملعب، وضيق المساحات أمام اللاعبين.

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وكان نادي النصر قد اعتمد الملعب لإقامة مباريات النصر في الدور الثاني من دوري المحترفين هذا الموسم، إلا أن سوء أرضية تسبب في أزمة مؤخرًا.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بصدد مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعادة مباريات الفريق على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، أو نقل المباريات إستاد جامعة الملك سعود.

ومن المتوقع أن يلقى طلب النصر نقل مبارياته لملعب جامعة الملك سعود بالرفض خاصة وأن الملعب خاص بنادي الهلال خلال الفترة الحالية.