النصر يخوض ودية إسبانية جديدة بمعسكر الإعداد

النصر سيلعب وديتين في معسكر إسبانيا

يستعد فريق نادي النصر، للسفر إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد 2022-2023، وذلك تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الجديد للفريق.

لاس بالماس يعلن عن ودية أمام النصر

وأعلن نادي لاس بالماس الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، عن خوض مباراة ودية أمام فريق نادي النصر، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يعلن خلالها عن خوض المباراة الودية أمام النصر يوم الجمعة 29 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لاكوينتا وهو أحد ملاعب التدريب بمركز ماربيا لكرة القدم، وذلك في تمام السادسة بتوقيت إسبانيا.

👏🏽 La UD Las Palmas se medirá al @AlNassrFC en pretemporada.



📆 Viernes 29 de julio

⏰ 18.00 h.c.

🏟️ La Quinta Football Fields - @MarbellaFCenter

ℹ️ https://t.co/7ZdlNnqTNp#LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 pic.twitter.com/m9LQpBuRvr — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 16, 2022

النصر يخوض وديتين وإلغاء مواجهة إسبانيول

ومن المقرر أن يخوض فريق نادي النصر وديتين خلال معسكر ماربيا، الأولى ستكون أمام فريق قادش، والثانية أمام لاس بالماس، وذلك بعد أن كان مقررًا أن تقام مباراة أخرى أمام إسبانيول.

وتم إلغاء مباراة إسبانيول، بعد أن كان مقررًا لها خلال معسكر ماربيا الذي سيقام خلال شهر يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي النصر إلى مدينة ماربيا خلال الأيام القادمة، من أجل بداية معسكر الفريق الخارجي.

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