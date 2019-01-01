النصر يخصص جزء من دخل مواجهة الباطن لأسرة مشجعته الراحلة

أم عبد العزيز اشتهرت بحضور كافة مباريات العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة سعود آل سويلم، تخصيص جزء من دخل تذاكر مواجهة الباطن المقبلة، لأسرة إحدى مشجعاته الراحلات.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

رئيس النادي العاصمي وجه بتكريم أسرة المشجعة أم عبد العزيز؛ التي وافتها المنية منذ أيام، من خلال تخصيص جزء من دخل المباراة لهم.

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أم عبد العزيز اشتهرت بين جمهور العالمي بحرصها الشديد على حضور كافة مباريات النصر، قبل أن ترحل عن عالمنا منذ أربع أيام.

يذكر أن حال فوز النصر بمواجهة الباطن سوف يتوج رسميًا بطلًا للدوري السعودي للمحترفين بعد غياب أربع سنوات.

العالمي يتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة.