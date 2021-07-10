النصر يُحدد ملعبه المحايد لمواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا

النصر يحتاط من "غدر" الاتحاد الآسيوي

يبدو أن النصر السعودي خضع أخيرًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاص بمباراته مع تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ قرر الاتحاد القاري لعب اللقاء على ملعب محايد.

النصر كان قد تأهل متصدرًا لمجموعته مما يمنحه حق لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه، لكن نظرًا للظروف السياسية الخاصة بين السعودية وإيران تقرر خوض المباراة على ملعب محايد.

النصر رفض قرار الاتحاد القاري وطالب بحقه عبر خطاب أرسله إليه، لكن جميع المصادر أكدت رفض الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب الفريق السعودي وإصراره على إقامة اللقاء على ملعب محايد.

ولم يتوقف الاتحاد عند ذلك، بل هدد النصر بعقابه ماليًا لعدم اختياره ملعبه المحايد، وشدد على أنه سيُحدد الملعب بنفسه، وقد تحدثت المصادر عن أن المباراة ستُلعب في دبي أو الدوحة أو مسقط.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت في نسختها الصادرة صباح اليوم السبت إلى أن إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر احتاطت من "غدر" الاتحاد الآسيوي واختارت ملعب نادي السد القطري كملعب محايد لخوض مباراة الفريق ضد الضيف الإيراني.

يُذكر أن يوم الأربعاء الماضي كان الموعد الأخير لتحديد ناديي الاستقلال الإيراني والنصر ملعبيهما المحايدين لمواجهة الهلال وتراكتور في دور الـ16، وقد حدد النادي الإيراني ملعب زعبيل الخاص بنادي الوصل في الإمارات لمواجهة الزعيم السعودي.