النصر يحفز لاعبيه قبل لقاء التعاون .. ويطلب استضافة مجموعته الآسيوية

مكافآت السوبر تنعش خزينة النصر

نجحت إدارة نادي النصر، في حل العديد من المتأخرات المالية للاعبي الفريق المحليين والأجانب، وذلك قبل مباراة الفريق القادمة أمام التعاون، لتحفيز اللاعبين.

النصر سيواجه التعاون مساء اليوم الخميس، بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، قامت بصرف العديد من المتأخرات المادية للاعبين بالفريق، بعد الدعم الذي تلقته خزينة النادي، إثر التتويج ببطولة كأس السوبر أمام الهلال.

إدارة النصر ستودع في حسابات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مكافأة الفوز بالبطولة قبل مواجهة التعاون، والتي ستكون 100 ألف ريال لكل لاعب، حسب اللائحة الداخلية بالفريق.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية بالفريق على مكافآت أخرى، ستقدم عن طريق أعضاء الشرف والأعضاء الذهبيين بالنادي.

وعلى جانب آخر، تقدم نادي النصر بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، باستضافة مباريات مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستقام في إبريل القادم.