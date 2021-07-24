النصر يحدد واجهة مارتينيز .. وبديله ليس في مركزه

تعرف على مستقبل مارتينيز مع نادي النصر

أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، على أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، أصبح قريبًا من الرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كاشفًا عن واجهته وأيضًا بديله.

لماذا يريد النصر التخلص من مارتينيز؟

يعاني مارتينيز من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ستجعله لن يستطيع بدء الموسم الجديد 2021، ولذلك قرر الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، عدم قيده في قائمة النصر.

مينيزيس طلب من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تأجيل قيد مارتينيز في قائمة الفريق الأصفر، حتى بداية الدور الثاني، بسبب عدم جاهزيته، وذلك من أجل الاستفادة من لاعب أجنبي بدلًا منه بالقائمة.

ما هي واجهة مارتينيز الجديدة؟

العنزي قال خلال تصريحات عبر قناة "MBC" الفضائية: "إدارة النصر تسوق عقد مارتينيز، سواء بالإعارة أو البيع لأحد الأندية الأرجنتينية، المفاوضات مستمرة وبشكل كبير قد تحسم خلال الأسبوع الحالي".

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إدارة النصر استقرت بشكل نهائي على التخلص من مارتينيز خلال الموسم الجديد، وذلك عن طريق الإعارة أو بيعه بشكل نهائي.

من هو بديل مارتينيز في نادي النصر؟

علي العنزي واصل حديثه قائلًا: "في حال رحيل مارتينيز خلال الأيام القادمة، ستفكر إدارة النصر في التعاقد مع البديل له في مركزي حراسة المرمى والظهير الأيسر".

واستطرد قائلًا: "المفاوضات مستمرة ومن الممكن أن تحسم خلال الأسبوع الحالي، وهناك الكثير من الخيارات المعروضة أمام النصر سيتم المفاضلة بينهم".

ما هو موقف نادي النصر من شهادة الكفاءة المالية؟

وشدد العنزي على أن إدارة نادي النصر أنهت ملف الكفاءة المالية، واقتربت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، وأن الأمر سيتم حسمه خلال ساعات قليلة.

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "ملف الكفاءة المالية منتهي، وسيحصل نادي النصر عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر رسمي".

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