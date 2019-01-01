النصر يحدد موقف أوفيني من الاستمرار خلال أيام

المدافع البرازيلي قد يرحل عن النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ينتظر المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لاعب فريق نادي النصر، على مستقبله مع العالمي خلال الأيام الأربعة المقبلة، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي النصر أبلغت اللاعب البرازيلي نهاية الإسبوع الماضي، بأنها ستتخذ خلال أسبوع قرارها بالتجديد من عدمه.

وينتهي عقد أوفيني بنهاية الموسم الحالي، حيث سيتم استطلاع قرار الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، من أجل اتخاذ القرار النهائي باستمراره من عدمه.

تقارير - رئيس الاتفاق في مصر لإنهاء صفقة لابا كودجو مهاجم نهضة بركان الذي برز بشكل لافت في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وكان هدافها برصيد 8 أهداف، كما أنه هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدف. 🔥 pic.twitter.com/fnhZRnRT6A — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 27, 2019

النصر يمتلك في مركز الدفاع 4 لاعبين آخرين، وهم عمر هوساوي والبرازيلي مايكون بيريرا وعبد الله مادو ونايف الماس.

أوفيني شارك مع النصر في 25 مباراة خلال الموسم الماضي، وكان واحدًا من اللاعبين الذين حملوا شارة قيادة النصر.

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