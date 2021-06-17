النصر يحدد صفقاته الجديدة .. ويواصل محاربة الديون

تعرف على ما يدور داخل نادي النصر حاليًا

تعمل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر جاهدة، من أجل تجهيز الفريق الأصفر بشكل قوي، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بجانب إغلاق ملفات الديون المستحقة على العالمي، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

إدارة النصر تعمل ليل نهار حاليًا على كافة الملفات، وذلك دون كلل أو ملل، بهدف القضاء على أزمات الفريق، بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين للغاية.

كيف تحارب إدارة النصر الديون المستحقة؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية على أن إدارة النصر برئاسة آل معمر، تواصل محاربة الديون، وذلك بعد تقليص الديون المتراكمة على النادي، لإكمال اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة القادمة.

ونجحت إدارة النصر، بدعم من جانب أعضاء الشرف، في إغلاق ملف اللاعب عبد الله آل سالم، هذا بالإضافة إلى تسديد مرتبات اللاعبين حتى 30 أبريل الماضي.

غرفة العمليات بنادي النصر تعمل حاليًا على حل باقي الالتزامات المالية على العالمي، وذلك بالتواصل مع أصحاب هذه الالتزامات، للوصول إلى حلول ترضي الجميع.

لماذا تسابق إدارة النصر الوقت لسداد الديون؟

وتسعى إدارة نادي النصر لسداد الديون المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى 135 مليون ريال، حسبما جاء في البيان الصادر من جانب وزارة الرياضة السعودية.

إدارة النصر تريد سداد كل المستحقات، بهدف استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي ستتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد بقائمة الفريق للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ما هي صفقات النصر الجديدة؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن إدارة نادي النصر تسعى لمعاودة النشاط التعاقدي، حيث تستهدف في الفترة القادمة التعاقد مع حارس مرمى، سواء أجنبي أو محلي، لتعويض الأسترالي براد جونز، الذي اقترب من الرحيل بعد قرار إدارة النادي بعدم تجديد تعاقده.

كما تريد إدارة النصر التعاقد مع مدافع أجنبي، لتعويض رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، الذي رحل بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع العالمي بنهاية الموسم الماضي.

ودخلت إدارة النصر في مفاوضات مع حراس مرمى أجانب ومحليين بالفعل، بالإضافة إلى التفاوض مع أكثر من مدافع أجنبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كم صفقة تعاقد معها النصر حتى الآن؟

نجح نادي النصر في التعاقد مع لاعبين مميزين، أولهما البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق جوانزهو الصيني، بعدما تم تسديد الشرط الجزائي في عقده.

واستطاعت إدارة النصر التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب بشكتاش التركي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه.

وتعمل إدارة النصر حاليًا على استخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل اللاعبين الجدد بقائمة الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

اقرأ أيضًا ..