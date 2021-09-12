"النصر يُثير جنونهم .. مباراتهم قبله ولا يتحدثون إلا عنه"

تصريح يحمل رسالة قاسية تجاه جمهور وإعلام الهلال

وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل رسالة قاسية لإعلاميي وجماهير الهلال اتهمهم خلالها بالحديث ليلًا نهارًا عن مباراة النصر في دوري أبطال آسيا رغم أن مباراة فريقهم تُقام في يوم سابق.

النصر سيلعب ضد تراكتور سيزي الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم في الدوحة، فيما سيواجه الهلال في الإمارات فريق الاستقلال الإيراني ضمن نفس المرحلة يوم الإثنين المقبل.

الإعلامي النصراوي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وصف بها الفريق الأصفر بأنه كبير الرياض الذي يُثير جنون الجمهور والإعلام الهلالي.

إذ كتب "يقولون بيننا وبينكم سنة ضوئية ولا نفكر بكم، وهم منذ أسبوع ليس لهم كلام إلا عن كبير الرياض النصر، رغم أن مباراتهم تسبق مباراته. ترى كلهم هكذا "مجننهم" هذا العالمي".

يقولون بينا و بينكم سنة ضوئية و لا نفكر فيكم 🤔

و هم من اسبوع مالهم حكي إلا عن #كبير_الرياض #النصر رغم ان مباراتهم تسبق مباراته

ترى كلهم كذا

مجننهم هذا #العالمي 😂 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 12, 2021

يُشار إلى أن المريسل اعتاد إطلاق التصريحات الجدلية والاستفزازية لجمهور الهلال، كما يدخل كثيرًا في مناوشات مع إعلاميي الهلال وأبرزهم عبد المحسن الجحلان وعبد الرحمن الجماز.

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