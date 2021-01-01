النصر يتوصل لاتفاق مع الغنام بشأن التجديد .. والكشف عن التفاصيل المالية

الغنام يتفق مع النصر على تمديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف نادي النصر من تمديد عقد نجمه سلطان الغنام خلال الفترة الحالية من أجل تأمينه من الإغراءات المتوقعة بعروض الرحيل.

سلطان الغنام من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتمنى أندية الدوري السعودي في الحصول على خدماته خاصًة بعد ما قدمه رفقة العالمي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، أن النصر توصل لاتفاق لتمديد تعاقد سلطان الغنام خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان قريبًا بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الاتفاق بين الطرفين على عقد جديد يوقعه الغنام مع العالمي لمدة 4 مواسم جديدة تبدأ من الموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين.

وعن التفاصيل المالية في الاتفاق المبُرم بين الطرفين، كشفت "الرياضية" أن الغنام سيتقاضى خلال الـ4 سنوات 28 مليون ريال، بواقع 7 ملايين كراتب سنوي.

النصر يسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الوقت الحالي ليعود بداية من الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب مرة أخرى، بعد السقوط المدوي بداية النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين.