النصر يتوجه بطلب للاتحاد السعودي للتعاقد مع "الشهري"

النصر يستعد لتغيير مديره الفني خلال الأيام المقبلة

يسعى نادي النصر في الوقت الحالي، التوصل لاتفاق مع مدرب خلفًا للكرواتي آلين هورفات المدير الفني الحالي بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر ودع منافسات خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة من الفيصلي بهدف دون رد في مفاجأة أخرى ليكون نهائي البطولة بدون فريق من الخمسة الكبار في الكرة السعودية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الإثنين، أن النصر يسعى للوصول إلى اتفاق مع مدرب وطني لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب هو سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، وأرسل طلبًا للاتحاد السعودي من أجل استأذانهم بتوليه المهمة حتى نهاية الموسم.

وكانت تقارير مؤخرًا أكدت نية مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، قد اتخذ بالفعل قرار إقالة هورفات من القيادة الفنية للفريق عقب خروج العالمي من كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن النصر القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاستعداد لما تبقى من الموسم، ومنافسات دوري أبطال آسيا.