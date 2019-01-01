النصر يتلقى صدمة بغياب بيتروس عن أول مباراة في الدوري السعودي

لم يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أو نادي النصر موقف اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر تلقى صدمة بغياب لاعب الوسط بيتروس ماثيوش عن أولى مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق الأولى بالدوري أمام نادي ضمك بسبب عقوبة خلال تواجده مع ناديه السابق ساو باولو البرازيلي.

النصر كان قد تعاقد مع لاعب المحور البرازيلي الصيف الماضي، لاعب نادي ساوباولو البرازيلي، حيث تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع معه لمدة موسمين.

ولم يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أو نادي النصر حتى الآن موقف اللاعب من التواجد في مباراة ضمك حتى الآن.

وغاب بيتروس عن التواجد في قائمة الفريق الآسيوية التي تم الكشف عنها من قبل المدير الفني روي فيتوريا، قبل مواجهة الوحدة الإماراتي.

ولعب بيتروس في صفوف فلومينينزي وبوا إشبورتي وبينابولينسي وكورينثيانز وساو باولو، فيما كانت مغامرته الوحيدة خارج البرازيل في صفوف ريال بيتيس الإسباني.