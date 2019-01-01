النصر يتلقى دعمًا ماليًا قبل مواجهة أبها بالدوري السعودي

النصر يسعى لتفادي المفاجآت أمام أبها

كشفت إدارة نادي النصر السعودي عن تلقيها دعم مادي خلال الفترة السابقة من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النصر للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيق اللقب في النسخة الماضية بعد أداء أكثر من رائع.

ووفقًا لما أعلنته إدارة النصر أنها تلقت دعم مالي من عبدالعزيز بن أحمد بغلف، العضو الذهبي للعالمي من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويواجه النصر نظيره أبها، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت على ملعب "الملز".

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وقال الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قدم العضو الذهبي بالنصر، عبد العزيز بن أحمد بغلف، دعمًا ماليًا للنادي، مقداره 100 ألف ريال، وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ عبد العزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي".

ويسعى النصر للفوز في مباراة أبها ويتبقى له مباراة مؤجلة تجعله متساويًا مع الهلال في صدارة الدوري في حالة الفوز بها ليشتعل الصراع من جديد.