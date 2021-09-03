النصر يترقب .. خلاف سعود عبد الحميد مع الاتحاد بشأن التجديد

هل يحسم الاتحاد التجديد لعبد الحميد؟

يبدو وأن أزمة تجديد عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد مازالت مشتعلة، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده الذي قارب على النهاية.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث دخل في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

ما هو موقف سعود عبد الحميد من التجديد؟ وما سبب الخلاف؟

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن هناك رغبة مشتركة تجمع نادي الاتحاد واللاعب من أجل التجديد، وهناك مفاوضات جارية بين الطرفين حاليًا.

الخلاف يكمن فقط في القيمة المالية للعقد، وسط محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى نقطة تفاهم، يتم من خلالها حسم تجديد التعاقد.

ما هي تفاصيل عرض الاتحاد لتجديد عقد عبد الحميد؟

وأكدت الصحيفة على أن نادي الاتحاد عرض على أقصى عرض مادي ممكن خلال الفترة الحالية من أجل تمديد تعاقده، وهو الأمر الذي لم يقنع اللاعب من أجل الموافقة على التمديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الاتحاد عرض على اللاعب مبلغ 5 ملايين ريال سنويًا من أجل تمديد العقد لمدة 4 سنوات قادمة، ولكن اللاعب يريد زيادة راتبه.

كما أكدت التقارير على أن نادي النصر قدم عرضًا للاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا، وصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي سنويًا، وذلك لمدة 5 سنوات.

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ما هي الخطوة التي ينتظرها الاتحاد لتجديد عقد عبد الحميد؟

وينتظر نادي الاتحاد فراغ سعود عبد الحميد من المشاركة مع المنتخب السعودي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب السعودي مبارياته خلال التوقف الدولي الحالي، لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

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