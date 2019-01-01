النصر يبلغ العويشير بالبحث عن فريق آخر

النصر استقر على استبعاد العويشير من قائمته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبلغت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، حارس مرمى الفريق عبد الله العويشير، بالبحث عن فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فترة الانتقالات الشتوية ستفتح أبوابها في السعودية يوم 7 يناير الجاري، حيث خرج العويشير من حسابات النصر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق، كان قريبًا من الرحيل عن النصر، ولكن تراجع مستوى العويشير أدى إلى استبعاده.

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وقرر نادي النصر استمرار جونز والاستغناء عن عبد الله العويشير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان جونز قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة النصر والأهلي، جعلته يغيب عن مباريات الفريق لفترة ليست قصيرة، ثم يعود مرة أخرى للمشاركة.