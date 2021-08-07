النصر يبدأ خطوات "حماية" نجومه من أطماع الهلال والاتحاد والأهلي

تحركات النصر في سوق الانتقالات مستمرة

يبدو أن إدارة النصر اكتفت بالصفقات الأجنبية والمحلية التي أبرمتها هذا الصيف لدعم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي والمراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

النصر أعاد جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة وضم فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وراميرو فونيس موري، ومعهم تعاقد مع محمد آل فتيل ومحمد قاسم مدافعي الأهلي والفيصلي في صفقتي انتقال حر.

الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر انتقلت للخطوة التالية في خطة الانتقالات، والخاصة بالحفاظ على استقرار الفريق وحماية نجومه من أطماع المنافسين.

كيف سيحمي النصر نجومه من أطماع الهلال والاتحاد والأهلي؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النصر فتح باب المفاوضات مع الثلاثي، سلطان الغنام وعبد الله الخيبري وصالح الوحيمد، لتجديد عقودهم، خاصة بعد انتشار أخبار في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماتهم.

وينتهي عقد الوحيمد، حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، في يناير القادم وقد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل، وقد أشارت الرياضية إلى أنه يمتلك عرضين سعوديين بجانب عرض ناديه لتجديد عقده.

عقدا الغنام والخيبري ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، وتأمل الإدارة النصراوية في تجديدهما لمدة 3 مواسم قادمة لأهمية اللاعبين للفريق، وفي ظل الحديث عن اهتمام الأهلي بالحصول على الظهير الأيمن وتنافس الهلال والاتحاد على خدمات نجم الوسط.

يُشار إلى أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قبل عدة أيام اللائحة الجديدة لرواتب ومقدمات عقود اللاعبين السعوديين، بحيث يكون الحد الأعلى لراتب اللاعب السعودي السنوي 1.8 مليون ريال شاملًا بدل السكن والمواصلات.

الغنام .. التجديد له أولوية قصوى

النصر بات يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين المحليين بعد تعاقده مع العديد منهم في الموسمين الأخيرين بجانب المجموعة الصاعدة من قطاع الفئات السنية لديه، مثل أيمن يحيى وخالد الغنام ومختار علي وسامي النجعي وعبد الإله العمري.

الفريق مطالب بالحفاظ على تلك المجموعة وبالطبع اللاعبين أصحاب الخبرة والشخصية، والغنام والخيبري على رأس هؤلاء، إذ يُعد الأول من أفضل الأظهرة اليُمنى في الدوري السعودي والثاني أحد أفضل لاعبي الوسط في البلاد.

رحيل الغنام سيضع النصر في ورطة كبيرة للبحث عن ظهير أيمن جديد وهو أمس ليس سهلًا أبدًا خاصة إن جدد سعود عبد الحميد عقده مع الاتحاد، فيما قد يكون رحيل الخيبري أقل تأثيرًا لامتلاك النادي عدة أسماء قوية في وسط الملعب.

تجديد عقد المدافع صاحب الـ27 عامًا يُعد أولوية قصوى ليس فقط لجودته الفنية الكبيرة، بل ولامتلاكه خبرة هائلة على المستويين المحلي والقاري ومع المنتخب السعودي في هذا العُمر الممتاز جدًا، مما يعني أن أمامه سنوات طويلة من العطاء، هذا بجانب امتلاكه شخصية الكبار وقدرته على صناعة الفارق في المباريات المهمة والحاسمة.

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