سخر الإعلامي الرياضي وليد الفراج من الأزمات التي يمر بها نادي النصر السعودي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن بقية الأندية تعبر أزماتها باحترافية كبيرة وتحصد بعدها الذهب والألماس.

ماذا يحدث بالنصر منذ وداع دوري الأبطال؟

من أزمة إلى أخرى يدخل العالمي منذ أن ودع منافسات دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي، في 19 من أكتوبر الجاري.

فقد كانت الأزمة الأولى فنية، إذ خسر الفريق خمس نقاط في آخر مباريات بالهزيمة أمام الاتفاق ثم التعادل أمام الفيحاء، في الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثم حلت أزمة عبد الفتاح عسيري والبرازيلي أندرسون تاليسكا، إذ اتهم الأول المدربين بمجاملة اللاعب الأجنبي على حساب المحلي، ليخرج الثاني، مطالبًا إياه ببذل مزيد من الجهد كي يشارك. (طالع التفاصيل)

وأخيرًا كانت أزمة الأمس، التي تبادل بها الإعلامي عبد العزيز المريسل الاتهامات مع فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، وطلال الرشيد. (طالع التفاصيل)

كيف سخر الفراج من وضع النصر؟

الفراج كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تعرضت أندية كبرى لهزات ضخمة لكن لم أشاهد مثل هذا المشهد في نادي سعودي بعد انتكاسة آسيوية ، كم عظيمة تلك الأندية التي تتعامل مع الأمواج بحرفنة وتحولها من موجة هابطة إلى تسونامي يحصد الذهب والالماس" .

وأضاف مقدم برنامج "أكشن مع وليد": "والله انتم فعلا كبار من يومكم".

الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، رد على الفراج، موضحًا أن ما يمر به العالمي ليس بانتكاسة.

وكتب بن زنان، عبر حسابه على "تويتر": "ههههههه ضحكتني يابو بدر، أي مشكلة خارج النادي لا تحسب على النادي، حصل مشاكل وهوشات ومحاكم وانت كأنك ماتدري، النصر بعيد تماماً عن انتكاسات يظل صداها 18 عام".

وتابع: "توه النصر خسر مباراة وتعادل في أخرى وتسميها انتكاسة !، الانتكاسة الحقيقة في كتاب : اختلاف الميزان في جيب سيدان".

ههههههه ضحكتني يابو بدر

أي مشكلة خارج النادي لاتحسب على النادي

حصل مشاكل وهوشات ومحاكم وانت كأنك ماتدري 😂

النصر بعيد تماماً عن انتكاسات يظل صداها 18 عام

توه النصر خسر مباراة وتعادل في أخرى وتسميها انتكاسة !



الانتكاسة الحقيقة في كتاب :

اختلاف الميزان في جيب سيدان🤣😉🙏🏼 https://t.co/C2YAqUFKFg — عبدالله بن زنان (@bnznan) November 2, 2021

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