النصر والوحدة | جارسيا "ملك التفاصيل" .. إشادة وتحذير!

كيف لعب النصر وما هو شكل الفريق مع جارسيا وما الذي يحتاج له من أجل الفوز بالدوري السعودي؟ّ!

حقق النصر الفوز على نظيره الوحدة بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن والتي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك معقل الفريق الفائز.

وبالرغم من الفوز لم يكن الأداء هو أفضل ما تنتظره جماهير النصر من فريقها بعد الصفقات الجديدة وقدوم مدير فني بحجم الفرنسي رودي جارسيا.

Shahid

النادي سجل مبكرًا، لكنه عانى من عدة مشاكل وضحت بمرور الدقائق أمام خصم لم يكن من الواجب أن يعانوا من تلك المشاكل ضده.

لكن للغوص في تفاصيل المباراة أكملوا معنا الرحلة في الأسطر المقبلة، للحديث عن سلبيات وإيجابيات النصر تحت القيادة الفنية الجديدة، أو على الأقل ما ظهر منها في اللقاء الرسمي الأول.

جارسيا ملك التفاصيل

أولًا علينا الإشادة بالمدير الفني الجديد للنصر الذي يبدو عليه أنه يعرف جيدًا ما الذي عليه القيام به قبل وأثناء وبعد المباريات.

بعيدًا عن المهام العادية والتقليدية للمدير الفني، أظهرت لقطة واحدة خلال المباراة أن الرجل الفرنسي يتهم كثيرًا بتفاصيل كل شيء مع فريقه الجديد.

بالتحديد بعد مرور حوالي 20 دقيقة ظهر جارسيا وهو يتحدث للاعب النصر الجديد القادم من الأهلي عبد الرحمن غريب ويمنحه بعض التوجيهات.

البعض قد يظن أن ذلك الأمر عادي للغاية، لكن عزيزي لو لم تكن قد شاهدت المباراة فغريب لم يكن يلعب من الأساس، وكان على مقاعد البدلاء.

الفرنسي يبدو عليه أنه يهتم حتى بالحديث مع البدلاء عن دورهم في المباراة وعن الثغرات في التشكيلة وفي طريقة الخصوم قبل حتى 40 دقيقة كاملة من الدفع بهم داخل الملعب، فكيف سيكون حاله مع هؤلاء الذين دفع بهم ضمن الفريق الأساسي؟

غياب الفرص والاستحواذ السلبي

أشدنا بجارسيا بالفعل، لكن علينا أن نشير إلى مشاكل عديدة ظهرت على النصر في مواجهة اليوم، فالنادي لم يظهر بالأنياب الهجومية المطلوبة في موسم قوي وطويل سيكون مطالب من خلاله أن يمحو الصورة الذي ظهر عليها في العام الماضي.

صحيح أن النصر حقق الفوز واستحوذ على الكرة، لكن أي انتصار ذلك الذي جاء دون صناعة فرص حقيقية خطيرة على مرمى خصم متوسط الصعوبة مثل الوحدة؟

النصر لم يصنع فرصة واحدة منظمة على مرمى الوحدة طوال 90 دقيقة وحتى تلك الكرات التي شهدت بعض الخطورة جاءت بملحات فردية من اللاعبين.

الهدف نفسه جاء من كرة مرتفعة للغاية ومن تفرد واضح من إمكانيات فنية وبدنية كبيرة للكاميروني فينسنت أبوبكر، لذلك على جماهير النصر أن تقلق.

وعلى جارسيا أن يكون أكثر جرأة أمام الخصوم في المستقبل القريب، فالاستحواذ وحده على الكرة لا يعني بالضرورة أن فريقك سيحقق الفوز، لابد من أن تخلق المزيد من الفرص وتجد الطريق الأقصر والأسهل لمرمى الخصم.

سهولة الوصول لأوسبينا

ليس كل الخصوم سيكونون مثل الوحدة في عملية الضغط والهجوم والجرأة على مرمى النصر، بعضهمم قد يكون أكثر جدية في محاولات التسجيل.

اليوم أمام الوحدة كان الوصول للحارس الجديد دافيد أوسبينا سهلًا بطريقة نسبية، ولو كان الوحدة أكثر جرأة لربما كان قد كافئه القدر بهدف التعادل.

صحيح أن الفريق خرج بشباك نظيفة لكن الخصم اليوم لم يكن بقوة الهلال أو الاتحاد أو الشباب، واللعب أمامهم في مراحل حرجة من عمر الدوري بنفس الطريقة والتنظيم الدفاعي قد يأخذ الفريق إلى مركز محبط في جدول الترتيب.

في النهاية النصر فاز وبشباك نظيفة ولكن على المدير الفني أن يراجع بعض الحسابات، بالأخص فيما يتعلق بالأسماء التي تبدأ المباريات.

بيت القصيد

حتى لا نتجنى على جارسيا، فالنصر يعاني من الكثير من الغيابات، وحتى لو لم يكن يعاني من هذا الكم علينا أن ندرك جيدًا أن تلك هي المباراة الافتتاحية فقط من الموسم.

التقييم لن يكون الآن ولن يكون قبل مرور عشر جولات على الأقل مع عودة كافة الغيابات وخوض الفريق لبعض الاختبارات الحقيقية.

النصر حقق الفوز وهو المطلوب، حيث أن تجميع النقاط حتى في أسوأ ظروف وأشكال الفريق هو من سمات الفرق التي تحقق البطولات.

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