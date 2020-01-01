النصر والأهلي والتعاون يتسببون في أزمة بين الاتفاق والاتحاد السعودي

الاتفاق طلب تعديل مواجهته أمام الهلال، وهو ما رفضته لجنة المسابقات

نشأت أزمة بين نادي الاتفاق ولجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الساعات الماضية، في ظل تعنت كل منهما بموقفه الرافض لقرارات الآخر.

مجلس الاتفاق كان قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، يستنكر به قرارات المسابقات بشأن تقديم مواجهته أمام الشباب لمدة 24 ساعة، ليطالب على إثرها بتقديم مواجهته أمام الهلال المقبلة لمدة 24 ساعة، وهو ما ترفضه لجنة المسابقات. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن لجنة المسابقات تواصلت مع النصر والأهلي والتعاون، كونهم المشاركين في دوري أبطال آسيا، لمعرفة رغبتهم من عدمه في تقديم مبارياتهم التي ستقام في نفس يوم مواجهة الاتفاق والهلال، إلا أنهم رفضوا وتمسكوا بإقامة المباريات في موعدها، وهو ما دعا اللجنة لرفض طلب الإتي عملًا بمبدأ المساواة والعدالة.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن الاستجابة لطلب الاتفاق مرهون بموافقة الأندية الثلاثة على تقديم مبارياتهم.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر عشرة لقاءات أخرى.

الإتي يلاقي في المباراة المقبلة فريق الهلال في السابع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21، على أن يواجه بعدها الشباب في 13 من الشهر نفسه، بالجولة الـ22.