"النصر هو من عرف العالم على الكرة الآسيوية"

أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر هو الذي ساهم بشكل كبير في معرفة العالم بالكرة الآسيوية، متحدثًا عن قيام الهلال ببناء مجسم لدوري أبطال آسيا.

نادي الهلال قام ببناء مجسم على شكل كأس دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

الشهري قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "عندما يتم سؤال أي شخص سعودي بالخارج، عن الكرة السعودية يتم الرد بأن المنتخب وصل إلى كأس العالم 5 مرات من قبل، وهذا يعتبر إنجاز للكرة السعودية، ونادي النصر حقق إنجاز عالمي منذ 21 سنة".

الإعلامي الرياضي تابع: "النصر أخذ الكرة الآسيوية من يدها بالهلال والاتحاد وكل الفرق الإيرانية واليابانية والكورية، وذهب إلى العالم، وقال أن هنا يوجد في آسيا كرة قدم".

وعلق الشهري على مجسم الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث قال: "من يتحدث عن العقد هو الذي قام ببناء مجسم لكي يقلد مجسم النصر للعالمية، فالعقد موجودة بكل تأكيد، وأنا أتحدث الآن عن التاريخ".

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واستطرد قائلًا: "النصر أول فريق في تاريخ آسيا لعب مباراة رسمية مع ريال مدريد الإسباني، والهلال حقق 14 بطولة فقط، فهو زعيم الأندية السعودية بالترشيح".

مبارك الشهري :

النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم وقال "هنا يوجد في آسيا كرة قدم" ..

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/ZtEdCx837L — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 4, 2021

واختتم مبارك الشهري تصريحاته قائلًا: "الهلاليون يقولون أن ناديهم وصل إلى كأس العالم عام 2001 دون أن يشارك فيها، هل يعلم الجميع بأن النصر أجبر على تحقيق بطولتين للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2000؟".