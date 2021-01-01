النصر

مفاجأة .. هورفات يرفض دعم الوسط ويطلب لاعبًا آخر بدلًا من كيم جين سو

تامر أبو سيدو
التعليقات (0)
Alen Horvat Al Nassr - Al Shabab SPL 2020-2021
EPA
النصر سيسجل لاعبًا جديدًا بدلًا من مدافعه الأيسر المصاب

فاجأ ألين هورفات المدير الفني للنصر إدارة النادي برفض التعاقد مع لاعب وسط لقيده في قائمة الفريق المحلية بدلًا من الظهيرالأيسر المصاب كيم جين سو.

النصر نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع المدافع الكوري الجنوبي على حذف اسمه من قائمة الفريق حتى يناير 2022 بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس واستحالة عودته للعب قبل أكتوبر القادم.

ويحق للنادي حسب قوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم قيد لاعب جديد بدلًا كيم جين سو بشرط أن يكون حرًا وغير مرتبط بأي نادٍ.

اختيارات المحررين

وفيما كان يتوقع الجميع تعاقد النادي مع لاعب وسط مهاجم وتحديدًا البرازيلي أليكس تيشيرا، طلب هورفات من الإدارة دعم مركز الظهير الأيسر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هورفات رفض ضم لاعب وسط جديد لامتلاكه عددًا كبيرًا من اللاعبين في مراكز الوسط المختلفة، مشددًا رغبته في دعم يسار الدفاع بعد إصابة عبد الرحمن العبيد أمام الاتحاد والمستوى المتواضع الذي ظهر به بديله أسامة الخلف.

وطلب المدرب الكرواتي الذي خلف روي فيتوريا في تدريب النصر من إدارة صفوان السويكت عرض الأسماء المتاحة عليه لاختيار الأفضل بينها.

إغلاق