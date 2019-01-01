أمرابط ردًا على تمرده: ألعب للنصر ولو بدون مقابل

المغربي يطالب الجماهير بدعم الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، حدًا للشائعات التي تتردد حول وجود أزمات مع بعض مسؤولي النادي العاصمي بسبب المقابل المادي، مؤكدًا تشرفه بارتداء قميص العالمي.

عديد الشائعات حامت حول المغربي خلال الفترة الماضية بشأن طلبه زيادة قيمة عقده وإلا لن يشارك في المباريات، بجانب وجود أزمة بينه وبين عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة، إثر تصريحات منصور بن مشعل؛ المشرف على الكرة بالأهلي السعودي، حول عرض الحلافي للمغربي على الراقي مقابل حصول النصر على خدمات سلمان المؤشر.

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وكتب أمرابط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقًا، تقديرًا للنصر؛ جماهير ومجلس إدارة، ومن كل قلبي أقول أني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل، ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم".

وأضاف: "لا تستمعوا إلى أي شائعات، نحتاج فقط دعمكم وغلى وقوفنا معًا كلاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة وجماهير".

المحترف المغربي اختتم: "النصر فريقي، واتفقت مع أخي الحلافي على جعل الجمهور النصراوي سعيد وفخور إن شاء الله".

اشارة الى الشائعات المتداوله عن طلبي لزيادة المميزات الماليه والا لن العب ، هذا غير صحيح مطلقآ . تقديرآ للنصر جماهير ومجلس اداره ومن كل قلبي اقول اني اسعد واتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل ولانحتاج بعد الله الا دعمكم .🙏🏻 — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) September 22, 2019

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا انضم للنصر في صيف عام 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.

وشارك أمرابط بقميص العالمي في 33 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع 11 آخرين.