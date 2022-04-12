"النصر نُحر أمام الاتحاد، لو فاز لتغيرت المنافسة"، والرد: ماذا عن الهلال؟

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن الظلم الذي تعرض له النصر خلال مواجهة الاتحاد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي أخرجه من المنافسة على اللقب.

دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد أحيت اليوم الثلاثاء الجدل حول المباراة وقرارات الحكم خلالها من جديد، وذلك بالكشف عن 3 أخطاء تحكيمية دفع النصر ثمنها في جدة.

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اللقاء الذي لُعب في فبراير الماضي شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا واعتراضات حادة من الجمهور والإعلام النصراوي على حكم اللقاء لاحتسابه عدة قرارات ظالمة بحق فريقهم ساهمت في خسارته 3-0، أبرزها احتساب ركلة جزاء للاتحاد وطرد أندرسون تاليسكا.

دائرة الحكام وخلال مقطع فيديو تم نشره على يوتيوب أكدت ارتكاب الحكم لـ3 أخطاء هي احتساب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمدالله وطرد تاليسكا وعدم طرد فهد المولد بعد احتكاكه العنيف مع وليد عبد الله حارس مرمى النصر.

العنزي أكد أن الحكم نحر النصر بتلك الأخطاء وساهم في خروجه من المنافسة على لقب الدوري السعودي، إذ قال خلال برنامج "أكشن مع وليد" "قبل تلك المباراة وفي الجولة الـ20 كان الفارق بين الاتحاد والنصر 6 نقاط فقط، أي أن فوز النصر في تلك المباراة التي نُحر فيها كان سيجعله 3 وسيُغير من شكل التنافس على اللقب تمامًا".

حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق وافق العنزي في رأيه وأكد أن فوز النصر كان سيجعله منافسًا حتى الرمق الأخير، لكن الإعلامي وليد الفراج تطرق إلى نقطة أخرى حيث قارن مشوار النصر مع جاره الهلال، بقوله للعنزي "وماذا تقول عن الهلال الذي جاء من مركز متأخر كثيرًا وشق الصفوف ووصل للمقدمة؟".

استفادة الحكام من الاتحاد لم تتوقف عند تلك المباراة، إذ أوضحت دائرة الحكام كذلك أنه استفاد من قرار خاطئ خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الـ18 وهو عدم احتساب ركلة جزاء صالح "عنابي سدير" ضد حمدان الشمراني مدافع العميد الذي لمس الكرة بيده.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال و12 عن النصر، لكن الأول يمتلك فرصة تقليص هذا الفارق إلى 5 نقاط فقط حال هزم الاتفاق والفيحاء في مباراتيه المؤجلتين.