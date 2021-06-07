العالمي عانى الموسم الماضي من أزمة مالية طاحنة

أكد سعد آل مغني؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر السعودي، أن العالمي سيصير أغنى أندية العالم رغم الأزمة المالية التي عانى منها الموسم المنقضي.

العالمي ضربته أزمة مالية طاحنة بعد موسم انتقالات صيفي رائع خاضه في بداية 2020-2021، حتى تسببت الأزمة في فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بالميركاتو الشتوي وحُرم من إبرام صفقات جديدة في يناير.

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حاليًا تشير التقارير إلى أن العالمي لن يتمكن للمرة الثانية على التوالي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية في الصيف المقبل، وسيحرم من إبرام الصفقات، وإن كانت التصريحات الخارجة من مسؤوليه مطمئنة للجماهير.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بإذن الله خلال موسمين بالكثير النصر بيصبح اغنى نادي في العالم، تذكروا كلامي هذا عدل دائمًا وابدًا. متعودين مني اعطيكم الحقيقه، احفظوا هالتغريده عندكم واتمنى تصورونها كمان".

بإذن الله

خلال موسمين بالكثير

النصر بيصبح اغنى نادي في العالم

تذكروا كلامي هذا عدل

دائمًا وابدًا. متعودين مني

اعطيكم الحقيقه

احفظوا هالتغريده عندكم

واتمنى تصورونها كمان

✍🏻 — سعد آل مغني (@saadalmughni) June 7, 2021

الأزمة المالية التي عانى منها النصر دفعته لإعارة الصفقة الوحيدة التي أبرمها في يناير 2021 ألا وهو الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف إلى شباب الأهلي الإماراتي.

كذلك دفعت المدافع البرازيلي مايكون بيريرا لمغادرة الرياض في أواخر يناير 2021، لفسخ عقده من طرف واحد، لعدم حصوله على رواتبه لعدة أشهر، قبل أن يفاوضه مسؤولو النادي وينجحوا في إعادته للفريق.

وحتى الآن لم يبرم العالمي سوى صفقة وحيدة في الصيف الحالي آلا وهو البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات.