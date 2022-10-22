"النصر منح الضربة القاضية في قضية حمدالله وسيفوز بها"

هل يخسر حمد الله قضيته ضد نادي النصر؟

أكد الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، على أن نادي النصر قدم الضربة القاضية في قضيته ضد عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد، وهي التي ستجعله يفوز بتلك القضية.

النصر سينتصر في قضيته ضد حمد الله

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الدبيخي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "النصر منذ بداية القضية قام بتوكيل 3 محامين حتى الآن، وأعتبر تقديم النصر للإثباتات الأخيرة، هي الضربة القاضية التي يحسم فيها الفيفا لصالح العالمي".

وتابع: "القضية واضحة، الاتحاد السعودي ممثلًا بلجانه عاقب الاتحاد وحمد الله، ومركز التحكيم الذي بدأ في التساقط الآن عاقب حامد البلوي ومشعل السعيد، واستند نادي النصر على الفيفا في البيان الشهير لهذه اللجنة، وأرسلها إلى الاتحاد الدولي وهذا ما يعطيني تفاؤل كبير بأن العالمي سيفوز بهذه القضية".

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وأضاف بندر: "الأمر الأهم، أرى أن القضية واضحة منذ بدايتها، اللاعب ارتكب خطأ والتسجيلات موجودة، وكل شيء كان واضح للجميع بما في ذلك اللجان القانونية بالاتحاد السعودي".

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واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن مسار القضية سيتغير بعد أن رفع النصر التسجيلات والأحداث التي وقعت، وستتغير بنسبة 80% وسيكسب هذه القضية".

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