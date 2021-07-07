العالمي يحاول والاتحاد القاري يرفض تمامًا

يصر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بين الأندية السعودية ونظيرتها الإيرانية، على ملاعب محايدة، رافضًا كل محاولات نادي النصر للعب في الرياض.

من المقرر أن يجمع دور الـ16 بين النصر السعودي وتراكتور الإيراني، والهلال السعودي والاستقلال الإيراني، لكن المشكلة لدى العالمي.

النصر يتمسك بحقه في اللعب بالرياض:

مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يتمسك بحقه اللعب على أرضه بصفته متصدر مجموعته، ويطالب باللعب على مرسول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، لكن على الجانب الآخر يرفض الزعيم اللعب بإيران.

الهلال احتل الوصافة في مجموعته وكان من المفترض أن يخوض مباراة دور الـ16 على الأراضي الإيرانية، لكن نظرًا للمشكلات السياسية بين البلدين، لا تزال هناك تخوفات عند الجانب السعودي من تعرض بعثة الزعيم لأي أذى هناك، فطلب اللعب على ملعب محايد وهو ما وافق عليه الاتحاد القاري.

عملًا بمبدأ المساواة، فقرر الاتحاد الآسيوي أن يعمم قرار الملاعب المحايدة على كافة المواجهات السعودية الإيرانية، حتى وإن كان من حق النصر اللعب على أرضه.

"لا تراجع .. اختاروا بدلًا من أن نجبركم"

كافة محاولات مجلس العالمي مرفوضة من قبل الاتحاد القاري، وفقًا لما أكده البحريني نضال بحران؛ الناطق باسم الاتحاد الآسيوي، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال البحران: "المباريات السعودية الإيرانية ستقام على ملاعب محايدة، وآخر مهلة لتحديد الملاعب اليوم الأربعاء، وفي حالة لم يحدد الناديان الملعب المحايد الذي يريدونه، سيتم التحديد من قبل الاتحاد الآسيوي".

وأضاف: "كل المطلوب من الاتحادات التي ستستضيف المباريات هو تفعيل الفقاعة الطبية، اعتماد حد أدنى من الحجر الصحي، الحصول على خطاب عدم ممانعة من استضافة المباريات وتوفيق الملاعب والفنادق".

هل ستقام المباريات بحضور جماهيري؟

مع تفشي فيروس كورونا في العالم، أصبح الحضور الجماهيري إما ممنوعًا نهائيًا أو بنسبة معينة تحددها الجهات المسؤولة في كل دولة، فماذا عن مباريات دور الـ16؟

وأضاف نضال: "القرار متروك للجهات السيادية في الدولة المستضيفة، والاتحاد الآسيوي لن يمانع في حال السماح بالحضور الجماهيري أو رفضه".

متى ستقام مباريات دور الـ16 للهلال والنصر؟

النصر تأهل متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على السد القطري والوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني.

أما الزعيم فجاء صعوده كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، ليرافق متصدر المجموعة الاستقلال الإيراني، صاحب العشر نقاط أيضًا، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، وودع شباب الأهلي الإماراتي وأجمك المنافسات من المجموعة نفسها.

مباريات دور الـ16 للعالمي والزعيم من المقرر أن تقام في 13 من سبتمبر المقبل.

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