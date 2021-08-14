"النصر مطالب بحل تلك المشكلة، وإلا سيضيع جهده هجومه الشرس"

النصر سحق ضمك أمس في الدوري السعودي

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن النصر يُعاني من مشكلة فنية مستمرة معه من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق مطالب بحلها وإلا سيُضيع جهده هجومه الشرس.

النصر هزم ضمك على ملعب مرسول بارك بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد قدم الفريق عرضًا هجوميًا رائعًا بقيادة نجمه الجديد أندرسون تاليسكا.

العنزي تحدث خلال برنامج الحصاد الرياضي مؤكدًا أن التنظيم الدفاعي مشكلة مازالت موجودة في النصر منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن تلك المشكلة ظهرت جليًا خلال مواجهة ضمك رغم التعاقد مع المدافع الجديد راميرو فونيس موري.

وأضاف "النصر لديه مشكلة واضحة في التنظيم الدفاعي وهي مستمرة منذ الموسم الماضي، وقد ظهرت بوضوح اليوم رغم لعب الوافد الجديد موري، النصر أظهر اليوم شخصية هجومية شرسة، وقد كشف عن نواياه الحقيقية تجاه هذا الموسم، وظهر نتاج العمل الكبير للنادي خلال سوق الانتقالات".

"النصر أدى أداءً مقنعًا اليوم لكن باعتقادي أن النسق سيزيد والأداء سيتحسن أكثر وأكثر، لكن الفريق مطالب بحل مشاكله الدفاعية وإلا سيضيع هذا الجهد الهجومي الشرس في لحظة، وقد رأينا اليوم كيف استطاع ضمك أن يُهدد مرمى النصر بسهولة وكيف حصل على ركلة الجزاء، هذا نتيجة سوء التنظيم الدفاعي في الفريق".

يشار إلى أن الأسبوع الأول من الدوري السعودي سيُختتم مساء اليوم بمباراتين، الاتفاق مع الباطن في الدمام والهلال مع الطائي في الرياض.