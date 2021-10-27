مسلي آل معمر فاز بالانتخابات في أبريل الماضي

اقترح فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، تولي مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، مهمة الإشراف على فريق كرة القدم، والابتعاد عن الرئاسة خلال الفترة المقبلة، مرشحًا أحد رموز النادي لاعتلاء كرسي الرئاسة.

النصر من أزمة إلى أخرى:

في الأول من أبريل 2021، فاز آل معمر برئاسة العالمي بالتزكية خلفًا لصفوان السويكت، الذي رحل لوجود مخالفات مالية وإدارة، فقررت وزارة الرياضة حل مجلسه.

لكن انهالت المشكلات على رأس مجلس مسلي منذ اليوم الأول، ما بين أزمات فنية وتغيير مدربين، بجانب تراجع مستوى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ نجم الفريق الأول، مرورًا بنقص بعض المراكز وغيرها.

وتواصلت مشكلات النصر بوداع دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام الجار الهلال في نصف النهائي، ثم بعدها بأيام الخسارة أمام الاتفاق في الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

"هذا هو رجل المرحلة في النصر"

الهريفي رشح طلال الرشيد؛ أحد رموز نادي النصر، لتولي الرئاسة بدلًا من مسلي آل معمر، واصفًا إياه بـ"رجل المرحلة".

وكتب نجم العالمي الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اكرر ما قلته في المساحه، يا نصراويين تريدون رجوع الفريق للمنصات، مالكم الا ان يمسك الفريق رجل يملك العشق والخبرة ويجمع بين الامور الفنية والادارية ..خاصة في ظل الدعم المالي الكبير التي تحتاج فكر في الجانبين وهو يملكه مع قوة الشخصية ومحبة الاخرين، حان وقت رجل المرحلة طلال الرشيد".

وأضاف: "ليس تقليل من مسلي، مسكوه الاشراف على كرة القدم، هو الرجل المناسب في المكان المناسب".

ليس تقليل في مسلي

مسكوه الاشراف على كرة القدم

هو الرجل المناسب في المكان المناسب https://t.co/3vjAw9KCTN — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 27, 2021

طلال الرشيد: لا تحملونا مسؤولية أمر لا دخل لنا به

من جانبه، خرج الرشيد للرد على بعض الجماهير، التي تلومه على الصمت عما يحدث داخل النادي، مؤكدًا أنه لا يتدخل في عمل الإدارة، إنما قد يقتصر دوره على الاقتراح فقط.

وكتب الرشيد: "للبعض : ماتحبونا من حقكم ماتهضمونا لكم كامل الحرية

لكن ان تحملونا مسؤولية امر مالنا دخل فيه هذا ظلم والظلم ظلمات وبينا وبينكم الله، اقسم بمن احل القسم ليس لنا رأيي ولالنا دخل بأي قرار ولاحتى نستشار ولايعني هذا اني ارمي المسؤولية على الادارة في النهاية هم مجتهدين والاجتهاد".

وأضاف: "يحتمل الصواب والخطأ، نتطفل احياناً ونتحدث معهم نعم نقترح نعم ولكن لايعني هذا ان ماقلناه يتم ولم نغضب لهذا السبب لانهم رجال لهم سياستهم وطريقة عمل ومنهج يحترم حتى ولو لم نتفق معهم في بعضه".

واختتم: "معلومه صغيره : واللذي رفع السماء بلاعمد التشكيله الرسميه ما اعرفها الا اذا نزلت في الموقع".

للبعض :

ماتحبونا من حقكم ماتهضمونا لكم كامل الحرية

لكن ان تحملونا مسؤولية امر مالنا دخل فيه هذا ظلم والظلم ظلمات وبينا وبينكم الله

اقسم بمن احل القسم ليس لنا رأيي ولالنا دخل بأي قرار ولاحتى نستشار ولايعني هذا اني ارمي المسؤولية على الادارة في النهاية هم مجتهدين والاجتهاد

يتبع👇 — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) October 26, 2021

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