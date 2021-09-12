"النصر محظور" .. وقف نشر كتاب يسجل بطولاته

قصة مثيرة يرويها الدويّش

كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويّش عن واقعة غريبة بشأن رفض نشر أحد الكتب التي يوجد بها رصد لبطولات نادي النصر، وذلك خلال الفترة الحالية.

وشهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا بسبب بطولات النصر والهلال، حيث طالب العديد من النقاد ضرورة توثيق تلك البطولات بشكل رسمي من جانب اتحاد الكرة السعودي.

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الدويّش كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة مثيرة للجدل، بشأن رفض نشر أحد الكتب التي تسجل بطولات نادي النصر.

وجاء نص تغريدة الدويّش كالآتي: "طلبوا منه حذف سجل بطولات النصر كشرط لفسح كتابه، لم يتغيروا رغم تغير العصر".

طلبوا منه حذف سجل بطولات #النصر كشرط لفسح كتابه !

لم يتغيروا رغم تغير العصر

سبق لسلفهم أنْ رفضوا كتابي عن #ماجد_عبدالله ولما نشرته مجلة تطبع في الخارج سمحوا بدخولها بعد أنْ مزقوا الصفحات التي أتحدث فيها عن أهدافه في مرمى فريقهم ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) September 12, 2021

الإعلامي الرياضي واصل حديثه قائلًا: "سبق لسلفهم أن رفضوا كتابي عن ماجد عبد الله، ولما نشرته مجلة تطبع في الخارج سمحوا بدخولها بعد أن مزقوا الصفحات التي أتحدث فيها عن أهدافه في مرمى فريقهم".

جاء ذلك ليثير الدويّش الجدل بشأن حظر أي شيء يخص تسجيل بطولات نادي النصر، في حين لم يتم حظر أي فريق آخر.

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