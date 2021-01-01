عودة بلا فائدة؟ .. مدى قانونية مشاركة مايكون مع النصر

المدافع البرازيلي عاد للعالمي في السابع من مارس الجاري

عاد البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، إلى فريقه قبل ثلاثة أيام، بعد أن دخل مع الإدارة في أزمة، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

المدافع البرازيلي كان قد رحل بشكل مفاجئ عن العالمي قبل كأس السوبر السعودي في 30 من يناير الماضي، مقررًا فسخ عقده من طرف واحد، نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أشهر.

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واضطر إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت للتفاوض مع اللاعب وإعادته من جديد للفريق، لمنحها من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الماضي، على إثر عدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وردد البعض عدم قانونية مشاركة مايكون مع العالمي خلال الموسم الجاري، في ظل تقدمه بطلب فسخ العقد إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا".

المحامي يعقوب المطير؛ المحتص في القانون الرياضي الدولي، أوضح مدى صحة ذلك، عبر تصريحاته لصحيفة "صدى البلد"، إذ قال: "طالما لم يتم إصدار الموافقة على طلب فسخ العقد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وكذلك لم يصل قبول الطلب دوليًا من الفيفا، في حال قيام اللاعب برفعه إلى الاتحاد الدولي، وكذلك لم يتم إسقاط اللاعب من كشوفات الفريق من لجنة الاحتراف، وتفعيل ذلك الإسقاط والاستبعاد عبر نظام المطابقة الدولي المرتبط، فمشاركة مايكون مع النصر نظامية وقانونية، لأنه ما زال مسجلًا في كشوفات الفريق حتى الآن".

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الأهلي غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يحل الراقي بالمركز الرابع بـ35 نقطة.