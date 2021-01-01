قرار جديد من النصر تجاه مايكون

البرازيلي يتواجد حاليًا في البحرين

تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، لاستغلال الوقت لتجهيز البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، تمهيدًا لانضمامه مباشرةً في التدريبات الجماعية عقب الوصول للرياض.

البرازيلي يتواجد في دولة البحرين منذ 16 من فبراير الجاري، للدخول في فترة حجر صحي، لمدة 14 يومًا، قبل أن تسمح له سلطات المملكة السعودية بالدخول لأراضيها.

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ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة النصر تحاول الاتفاق مع أحد الأندية البحرينية للسماح لمايكون بالانتظام في تدريباتها، عقب انتهاء فترة الحجر الصحي، لحين مغادرته إلى الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي تهدف من وراء هذه الخطوة تجهيز اللاعب بدنيًا بشكل مناسب، حتى يتسنى لألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، من الاستعانة بخدماته عقب وصوله.

مايكون كان قد قرر فسخ تعاقده مع العالمي قبل كأس السوبر السعودي في 30 من يناير الماضي بشكل مفاجئ، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لعدة أشهر.

واضطر مجلس النادي العاصمي للتواصل مع اللاعب لحل الأزمة، رغم رحيله في وقت صعب، نظرًا لعدم التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الماضي، ومعاناة الفريق دفاعيًا بالموسم الجاري.

ووافق المدافع البرازيلي على العودة من جديد للعالمي، بعد التوصل لاتفاق بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة وجدولة البقية.