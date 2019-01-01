ثلاث رسائل خاصة من ماجد عبد الله لفيتوريا ودفاع النصر والجميعة

أسطورة العالمي لديه بعض الملاحظات على أداء اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر السعودي، بعض النصائح للبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، وخط دفاع الفريق، بجانب فهد الجميعة؛ لاعب الوسط.

وعاب أسطورة العالمي على الفريق قلة التنظيم الدفاعي، مطالبًا اللاعبين بمساعدة المدرب والقيام بدورهم داخل الملعب.

عبد الله كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثلاث رسائل من محب إلى مدرب النصر السيد فيتوريا وخط الدفاع واللاعب الشاب فهد الجميعة.

"للسيد فيتوريا: من العام الماضي ونشاهد التنظيم الدفاعي للفريق ليس جيد، لذلك لابد من الاهتمام بهذا الجانب والعمل أكثر على التنظيم الدفاعي سواء للمدافعين أو المحاور، لأن التنظيم يشكل قوة كبيرة، فحتى لو كانت الإمكانيات الفردية ضعيفة إلا أن التنظيم يشكل قوة كبيرة جدًا".

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وأضاف: "لإخواني خط الدفاع: صحيح بأن المدرب له دور كبير، ولكن ليس كل شيء على المدرب فقط، أنتم كذلك لابد أن تساعدوا وتنظموا بعضكم داخل الملعب، فمع انطلاق صافرة البداية يصبح الدور الأكبر عليكم في تنظيم أنفسكم والتفاهم فيما بينكم".

واختتم بالجميعة: "لأخي اللاعب فهد الجميعة: أنت ما شاء الله عليك تقدم مجهود كبير خارج منطقة الـ18 تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة".

لإخواني خط الدفاع:

صحيح بأن المدرب له دور كبير، ولكن ليس كل شيء على المدرب فقط، أنتم كذلك لابد أن تساعدوا وتنظموا بعضكم داخل الملعب، فمع انطلاق صافرة البداية يصبح الدور الأكبر عليكم في تنظيم أنفسكم والتفاهم فيما بينكم. — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) August 28, 2019

يذكر أن النصر حقق الفوز في أولى مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام ضمك بثنائية نظيفة.

وفاز في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري بنتيجة 2-1، على أن يقام الإياب في 16 من سبتمبر المقبل.