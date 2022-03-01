"النصر لن يتحمل الخسارة أمام الهلال، اكتفى من الصفعات ولن يجد مبررات جديدة"

يرى الناقد الرياضي طارق النوفل أن النصر لن يستطيع تحمل خسارة جديدة أمام الهلال هذا الموسم، والسبب أنه استنزف كافة المبررات التي قد يسوقها لتبرير سقوطه أمام الزعيم.

النصر سيواجه الهلال على ملعب مرسول بارك يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي في مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين لمنافسة الاتحاد على لقب الدوري السعودي، إذ يتواجد النصر ثانيًا والهلال رابعًا لكن مع 3 مباريات مؤجلة.

ماذا قال النوفل عن مباراة النصر والهلال؟

النوفل وخلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد" أكد أن الهلال لن يتضرر كثيرًا من الخسارة أمام النصر، لأنه سبق وحقق أهداف الموسم بالفوز بدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي واللعب في كأس العالم للأندية واحتلال المركز الرابع، فيما منافسه سيكون الخاسر الأكبر حال خسر اللقاء.

وأضاف "النصر هو الطرف الأكثر خوفًا من النصر، فقد تلقى صفعات كثيرة هذا الموسم خاصة من منافسيه المباشرين، إذ خسر أهم مباراتين أمام الهلال وسقط بالثلاثة أمام الاتحاد، هل يستطيع تحمل خسارة ثالثة أمام الهلال؟ بالتأكيد لا، لأن كل المبررات التي قد يُبرر بها السقوط استنزفت فعلًا من جانبه، مثل التحكيم أو وجود مؤامرة ضده".

"النصر لو خسر سيكون الخاسر الأكبر، الهلال لن تكون لديه مشكلة حال خسر لأنه حقق ما يريده من الموسم، قد يخسر الدوري فهذا طبيعي جدًا وتلك دورة حياة أول فريق، ولا يوجد من يفوز دومًا".

تابع "وضع النصر مختلف تمامًا، سواء من حيث الدعم الكبير أو المبالغ التي أنفقت أو التعاقد مع أسماء كبيرة أو كمية التحديات التي دخل بها النادي، المشكلة أن النصر ولأول مرة نراه خارج الملعب أكثر مما رأيناه داخل الملعب، رغم أن الإنفاق عليه كان الأكبر هذا الموسم".

وأتم النوفل حديثه بتوجيه نصيحة لإدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر بتغيير النهج الإعلامي، مؤكدًا لهم أن البطولات لن تأتي بمثل هذا التعامل مع الإعلام، ودلل على ذلك بتعامل المسؤولين مع قضية عبد الرزاق حمدالله، مشيرًا لأنهم حاولوا الإساءة له خارج الملعب لكنه كسبهم داخل الملعب وخلال 90 دقيقة.

ماذا حدث في مواجهات النصر والهلال هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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