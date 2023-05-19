النصر لم يستسلم .. تسجيلات حمد الله ورواتبه أمام المحكمة الرياضية!

هل يتم اتخاذ قرارات جديدة بشأن قضية النصر وحمد الله؟

يبدو أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لم يستسلم في قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بعد توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس".

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اتخذ قرارًا في 24 أكتوبر الماضي، بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله، حيث تم فيها الإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، بالإضافة إلى إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة النصر ستطالب من "كاس" خلال المذكرة التي سترفعها خلال الأيام المقبلة، بضرورة إدخال التسجيلات الصوتية التي تدين حمد الله، بتفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر، خاصة وأن "فيفا لم تأخذ به.

ومن المقرر أن يتم تحديد قائمة المحكمين من جانب "كاس" للبت في القضية، والتي تطول إلى أشهر عدة.

حمد الله كان قد طالب الحصول على 8.8 ملايين يورو بعد فسخ عقده من جانب النصر لسبب غير مشروع، بينما طالبت إدارة النصر بمبلغ 9.5 ملايين يورو، بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي الذي قيمته 20 مليون يورو، حيث تم رفض الطلبين وتم الإقرار فقط بالمستحقات المتأخرة.

وتم إنهاء الإجراءات من جانب إدارة النصر، من خلال دفع رسوم الاستئناف المبدئية والتي تبلغ قيمتها 1000 فرنك سويسري.