النصر لم يخسر كثيرًا .. تفاصيل بيع فونيس موري إلى كروز أزول

التفاصيل الكاملة لانتقال فونيس موري من النصر إلى كروز أزول المكسيكي.

أنهى نادي النصر السعودي إجراءات بيع المدافع الأرجنتيني فونيس موري المحترف في صفوف "العالمي" إلى نادي كروز أزول المكسيكي.

وقبل عدة أيام، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النصر قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع كروز أزول، يحصل بموجبه النادي المكسيكي على خدمات فونيس موري.

وقرر فونيس موري تخفيض راتبه بشكل كبير من أجل الانضمام إلى صفوف كروز أزول، والرحيل قبل موسم على نهاية عقده مع "العالمي".

ما هي تفاصيل بيع فونيس موري إلى كروز أزول؟

موقع "كووورة" السعودي، كشف عن تفاصيل تعاقد كروز أزول مع فونيس موري، والمبلغ الذي حصل عليه النصر من الصفقة.

ومن المقرر أن يتقاضى النصر 1.2 مليون دولار أمريكي، مقابل التخلي عن الفترة المتبقية من عقد فونيس موري.

وحسب التقرير، فإن اللاعب وقع رسميًا مع كروز أزول، على أن يرحل عن معسكر النصر في إسبانيا يوم الأحد، للانضمام إلى فريقه الجديد.

لماذا تخلص النصر من فونيس موري؟

أكدت عدة تقارير سابقة، أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، مع الفريق، ولم يظهر بشكل جيد خلال منافسات موسم 2021-22.

المدافع الأرجنتيني انضم إلى النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي فياريال الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول، ولم يقدم الإضافة لخط دفاع "العالمي".

وتلاقت رغبة إدارة النصر مع رغبة الفرنسي رودي جارسيا المدرب الجديد، الذي أكد عدم رغبته في استمرار فونيس موري، وهو الأمر الذي تسبب في رحيله عن صفوف العالمي.