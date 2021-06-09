"النصر لم يخرج بموسم صفري .. بل توج ببطولة محلية!"

النصر لم يخرج بدون بطولات هذا الموسم

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدوّيش، أن نادي النصر لم يخرج من الموسم الماضي بدون تحقيق أي بطولة، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق بطولة، ونجح في تحقيق نتائج طيبة في دوري أبطال آسيا.

النصر أنهى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2020-2021 محتلًا المركز السادس، وذلك في البطولة التي توج بها نادي الهلال.

ونشر الدوّيش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يرفض خلالها ما يتردد حول خروج نادي النصر بدون تحقيق أي بطولة.

وجاء نص تغريدته كالآتي: "النصر لم يخرج من الموسم صفر اليدين كما تزعمون، حقق بطولة محلية وتصدر مجموعته القارية، فعل ذلك رغم سوء البداية بسبب الإجازة ثم كورونا وإصابات طالت معظم لاعبيه".

وتابع: "بالإضافة إلى هبوط مستوى هدافه وأخطاء الحكام، لم تستفيدوا من غيابه فخرجتم من الموسم بلا بطولة، الصفر يعيّر الواحد".

#النصر لم يخرج من الموسم صفر اليدين كما تزعمون

حقق بطولة محلية وتصدر مجموعته القارية

فعل ذلك رغم سوء البداية بسبب الإجازة ثم كورونا وإصابات طالت معظم لاعبيه وهبوط مستوى هدافه وأخطاء الحكام

لم تستفيدوا من غيابه فخرجتم من الموسم بلا بطولة

الصفر يعيّر الواحد! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 9, 2021

وحقق نادي النصر بطولة واحدة بالفعل، وهي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الموسم الماضي.

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ونجح النصر في الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الرابعة، ليواجه فريق تركتور الأوزبكي في هذا الدور، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.