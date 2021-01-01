أحلاهما مر .. النصر يضع خيارين أمام كيم جين سو بعد إصابته

مدافع النصر تعرض لقطع في وتر أخيلس

بدأت إدارة النصر السعودي مفاوضاتها مع مدافع الفريق كيم جين سو لحسم موقفه بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس في مفصل القدم مما أنهى موسمه مع الفريق.

الظهير الأيسر الكوري الجنوبي كان قد انضم للعالمي بداية الموسم الجاري، وبعد لعبه 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي.

وقد أظهرت الفحوصات الطبية وجود قطع في وتر أخيلس مما سيُبعد اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما دفع الإدارة النصراوية للبحث عن حلول للتعامل مع ذلك الموقف.

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صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن النصر وضع أمام كيم جين سو خيارين لإنقاذ الموقف وإيقاف الخسائر المالية، وفي الواقع أن الخيارين أحلاهما مر بالنسبة للمدافع صاحب الـ28 عامًا.

إذ يتمثل الخيار الأول بتخفيض رواتبه حتى عودته للعب، فيما الثاني بإلغاء عقده مؤقتًا واستكماله بعد تعافيه وانضمامه للتدريبات.

النصر يأمل بموافقة لاعب جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي السابق على أحد الخيارين حتى يستطيع التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل منعه من قيد لاعبين جدد لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.