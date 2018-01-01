إدارة النصر تفاوض أفضل مدرب بالدوري البرتغالي

عقب رفض البرتغالي جارديم توقيع العقد، وعدم تمكن البرتغالي الآخر روي فيتوريا من فسخ عقده مع ناديه بنفيكا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

اتجهت أنظار إدارة النصر السعودي نحو البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي، الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في شهري أكتوبر ونوفمبر في الدوري البرتغالي.

التحول الجديد في إدارة العالمي، يأتي عقب رفض البرتغالي جارديم توقيع العقد، وعدم تمكن البرتغالي الآخر روي فيتوريا من فسخ عقده مع ناديه بنفيكا.

وتأمل إدارة النصر أن تتمكن من حسم الموضوع في أسرع وقت ممكن وذلك لاقتراب الفريق من المنافسة بشكل كبير بعد تعثر الهلال أمام الحزم وتقلص الفارق بين المتصدر الهلال والنصر إلى ٣ نقاط. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وكانت إدارة النصر قد فشلت في إتمام التعاقد مع مدرب موناكو الفرنسي السابق جارديم، وذلك على الرغم من وصوله إلى الرياض، من أجل متابعة الفريق عن قُرب.

الهلال يستهدف تغيير الأجانب في قائمة البطولة العربيةhttps://t.co/8bHdDanwwB pic.twitter.com/6RkV3KkmO8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018

يُذكر أن إدارة النصر قد أقالت المدير الفني الأورجوياني دانيال كارينيو بسبب سوء النتائج، ويقود الفريق حالياً البرتغالي هيلدر كريستوفا مدرب فريق النصر الشاب.